عودة المجانية.. تردد قناة بي أوت كيو الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 02:32 مساءً - تعد قناة بي أوت كيو الجديد 1 من أهم القنوات الرياضية التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة، حيث تهتم بعرض جميع المبارايات والبطولات العربية والعالمية، كما تتميز القناة بجودتها وإشارتها القوية.
تردد قناة beoutQ 1 على نايل سات
- تردد قناة بي أوت كيو الجديد 1: 12344.
- معدل الترميز: 27500.
- بينما معامل التصحيح: 5/6.
- والاستقطاب: عمودي.
طريقة تثبيت قناة بي أوت كيو الجديد 1 على الريسفير
- يجب في البداية الضغط على القائمة التي توجد في جهاز التحكم عن بعد.
- ثم اختيار خانة إضافة تردد.
- يجب خلال تلك الخطوة إضافة جميع المعلومات الخاصة بتردد قناة بي أوت كيو الجديد.
- ثم النقر على خانة البحث.
- بعد العثور على القناة يجب النقر على خانة حفظ.