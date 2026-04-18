بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميامي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:26 مساءً - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نظيره كولورادو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومن المقرر إقامة المباراة مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 على ملعب «إمباور فيلد».

موقف إنتر ميامي وكولورادو قبل اللقاء

يدخل إنتر ميامي اللقاء بعد سلسلة من النتائج المتوازنة، حيث حقق فوزاً واحداً وأربعة تعادلات في آخر 5 مباريات خاضها، ويطمح الفريق لتحسين سجله أمام كولورادو بعد أن انتهى آخر لقاء جمع بينهما بالتعادل الإيجابي (1-1).

من جانبه، يدخل فريق كولورادو المواجهة برغبة في مواصلة أدائه القوي، حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات له في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد كولورادو رابيدز

ستكون المباراة المرتقبة بين رفقاء ميسي وسواريز ضد ضد كولورادو رابيدز منقولة حصرياً عبر المنصة التالية، Apple TV، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الأمريكي.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميامي ضد كولورادو عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة اللقاء الذي سيجمع بين فريقي إنتر ميامي ضد كولورادو رابيدز، مباشرة عبر تطبيق "Apple TV" من خلال الاشتراك في حزمة "MLS Season Pass"، والتي تتيح تغطية شاملة وحصرية لجميع مباريات الموسم بجودة عالية.