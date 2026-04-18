قريبًا.. اصطدام كويكب ضخم بالأرض في هذا الموعد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:26 مساءً - أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "نـاسـا" اقتراب الكويكب الضخم "إله الفوضى" من الأرض في حدث فلكي نادر.

يعرف الكويكب باسم "أبوفيس 99942" والذي يتواجد على مسافة 20 ألف ميل ومن المتوقع أن يمر بسلام على الأرض دون حدوث كوارث، وعلى الرغم من أنه لا يشكل خطرًا مباشرًا على الأرض ولكن اقتراب جرم بحجم "أبوفيس 99942" من الأرض يشكل حادثًا نادرًا واستثنائيًا كما وصفه علماء الفلك في وكالة "ناسا" الفضائية.

يبلغ عرض الكويكب نحو 1115 قدمًا، وقد تم اكتشافه عام 2004، ومن المتوقع أن اقترابه من الأرض في عام 2029، حيث سيمر على مسافة 32 كيلو متر فقط، وبذلك يسجل أقرب كويكب يمر علي الأرض، وسيكون أقرب للأرض من بعض الأقمار الاصطناعية.

قرب الكويكب من الأرض

هذا القرب الاستثنائي والفريد من كوكب الأرض الذي سيسجله كويكب "أبوفيس 99942" يجعله:

من أبرز الأحداث الفلكية التي قد لا تتكرر إلا بعد آلاف السنين.

مرئيًا بالعين المجردة في السماء المظلمة.

واضحًا بشكل خاص في أوروبا وإفريقيا وغرب آسيا.

خطر اقتراب كويكب أبوفيس على الأرض

لا يشكل كويكب "أبوفيس 99942" خطرًا على كوكب الأرض من ناحية الاصطدام، ولكن بسبب حجمه واقترابه الشديد من مدار الأرض والخوف من تأثير الجاذبية الأرضية عليه.