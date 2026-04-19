تصريحات حاسمة من مسعود بزشكيان حول السلاح النووي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:14 مساءً - في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بما يوصف إعلاميًا بـ"الحرب الأمريكية" وتزايد الضغوط الدولية، كشف الرئيس الإيراني موقف بلاده من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدًا أن إيران لا تسعى لتطوير سلاح نووي، وأن برنامجها يظل في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

تصريحات نارية من الرئيس الإيراني حول امتلاك الاسلحة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم في بيان رسمي أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية مشددًا في تصريحاته على رفض بلاده لأي ضغوط أمريكية او تدخلات تمس سيادة الأراضي الايرانية وحقوقها المشروعة.

وأشار إلى رفض تدخل ترامب في حقوق الإيرانيين النووية مهما كان الثمن، وأوضح مسعود بزشكيان أن بلاده لا تنوي بدء أي اعتداءات نووية أو قتالية على أي دولة ولكنها تمارس حقوقها القانونية والشرعية في الدفاع عن نفسها أمام العدو.

كما أفصح الرئيس الايراني أن بلاده لا تنوي توسيع دائرة الحرب وأنها لم تبدأ أي حروب مع غيرها من البلاد المجاورة ولم تهجم على أي دولة وتلتزم بالاتفاقات السيادة للحرب.