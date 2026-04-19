نفوق أسماك بحيرة النوبة بشكل صادم يثير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 01:17 مساءً - تحول شاطئ بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية بالسودان إلى مشهد صادم ومثير للقلق، حيث جرفت الأمواج أعدادًا كبيرة من الأسماك النافقة نحو الشاطئ، لأسباب مازالت مبهمة حتى الآن في إطار مثير لمخاوف متصاعدة من حدوث كارثة بيئية.

في ظل هذا الغموض تزداد شكوك بعض المواطنين في احتمالية تسرب بعض المواد الساعة إلي مياه بحيرة النوبة ترجع لنشاط التعدين العشوائي في المنطقة، والتي قد ينتج عنها تسرب مواد كيميائية خطيرة كالزئبق والسيانيد، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك بهذا الكم الهائل فجأة، مما يثير القلق لدى المواطنين فيما يخص سلامة النظام البيئي والثروة السمكية في البحيرة.

حيث أشار خبراء البيئة أن هذه المواد قد تتسبب في اختلال التوازن البيئي داخل البحيرة وتضرر المياه المستخدمة من البحيرة.



بينما ذهب البعض إلى تكرار حدوث هذه الظاهرة في فترات ارتفاع درجات الحرارة السنوية، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الماء، ما قد يؤثر على تنفس الأسماك ونفوق أعداد كبيرة منها.

مطالبة السلطات المختصة بالتدخل العاجل

طالب سكان وادي حلفا السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتحديد مصدر التلوث الذي يؤثر على أهم مورد طبيعي في المنطقة، والذي قد يهدد صحة الإنسان.