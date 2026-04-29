طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

إصابة ياسر إبراهيم تبعده عن لقاء القمة.. ورحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 05:27 مساءً - تعرض مدافع "ياسر إبراهيم" لإصابات قوية خلال المباراة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز، حيث أُصيب اللاعب بإصابات قوية في الكاحل وفي الضلوع وهو ما يؤكد غيابه عن مباراة القمة القادمة.

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

خاض النادي الأهلي أخر مبارياته في هذا الموسم أمام بيراميدز، حيث شهدت المباراة أحداثاً عصيبة على رأسها خسارة النادي الأهلي وكذلك إصابة اللاعب ياسر إبراهيم وخروجه من أحداث اللقاء إثر إصابته الخطيرة.

شُخصت إصابة اللاعب وتم تأكيد إصابته بكدمة قوية في الضلوع إلى جانب إصابة قوية في الكاحل، حيث تهدد تلك الإصابات مشاركة اللاعب في مباراة القمة القادمة المقرر لها موعد الجمعة المقبلة، كما يتابع الجهاز الفني حالة اللاعب أولاً بأول ومن المتوقع بشكل نهائي غيابه عن اللقاء.

 

بدائل ياسر إبراهيم في مباراة القمة القادمة

يبحث الفريق الفني عن لاعبين بدائل في حالة تأكد غياب ياسر إبراهيم عن مباراة الفريق أمام الزمالك الجمعة القادمة، حيث يمتلك المدير الفني 3 اختيارات في مركز الدفاع وهم هادي رياض وهو الأكثر جاهزية للمشاركة وكذلك أحمد رمضان بيكهام و عمرو الجزار.

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

