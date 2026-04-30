الذهب ينتعش بدعم تراجع الدولار
تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر، مدعوماً بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.
وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.7% إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1470.40 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب ينتعش بدعم تراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.