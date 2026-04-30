الذهب ينتعش بدعم تراجع الدولار

الذهب ينتعش بدعم تراجع الدولارتعافت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها في ‌شهر، مدعوماً بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.

وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.7% إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1470.40 دولار.