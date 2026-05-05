موعد مباراة الهلال ضد الخليج لإنتزاع صدارة الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:29 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين الهلال والخليج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025–2026، في لقاء يسعى خلاله “الزعيم” لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية جديدة في مرحلة الحسم.

ملعب مباراة الهلال ضد الخليج

وتُقام المباراة على ملعب “الأمير محمد بن فهد” في الدمام، حيث يحل الهلال ضيفًا على الخليج، في مواجهة يأمل خلالها الفريق الضيف في حصد النقاط الثلاث، بينما يتطلع أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الملعب والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 74 نقطة من 30 مباراة، بعدما حقق 22 انتصارًا و8 تعادلات دون تلقي أي خسارة، في سجل مميز يعكس قوة الفريق هذا الموسم ورغبته في مواصلة المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

ترتيب الخليج في الدوري السعودي

يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 37 نقطة من 30 مباراة، ويسعى إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة في ظل صعوبة المواجهة أمام منافس بحجم الهلال.

تاريخ مواجهات الهلال ضد الخليج

تشير الأرقام التاريخية إلى تفوق واضح لصالح الهلال في المواجهات المباشرة، حيث نجح في تحقيق 13 فوزًا مقابل انتصار وحيد للخليج، دون تسجيل أي تعادل بين الفريقين، ما يمنح الزعيم أفضلية نسبية قبل انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

يمكن متابعة اللقاء عبر منصة “ثمانية”، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، مع تغطية مميزة لكافة أحداث المباراة.

موعد مباراة الهلال والخليج

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، في مواجهة مرتقبة ضمن سباق المنافسة على اللقب.