قبل موقعة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:29 مساءً - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة فريقه الرسمية لمواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء مرتقب يقام على ملعب أليانز أرينا، وتُقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات دراماتيكية في النتيجة، ما يجعل لقاء الإياب مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

غياب أشرف حكيمي عن قائمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

شهدت قائمة الفريق الباريسي غياب الدولي المغربي أشرف حكيمي بسبب إصابة مفاجئة تعرض لها قبل المواجهة المرتقبة، ما يمثل ضربة قوية للفريق على المستوى الدفاعي والهجومي، ويُعد حكيمي من أبرز عناصر الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في دعم الجبهة اليمنى وصناعة الفرص.

ومن المنتظر أن يعوض لويس إنريكي هذا الغياب من خلال تعديلات تكتيكية، سواء بإشراك بديل مباشر أو إعادة توزيع الأدوار داخل الملعب، خاصة في ظل قوة المنافس وخطورة هجومه.

نتيجة الذهاب تمنح باريس سان جيرمان أفضلية نسبية قبل مواجهة بايرن ميونخ

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب، إلا أن الفارق الضئيل يجعل المواجهة مفتوحة على كافة السيناريوهات، خاصة مع امتلاك بايرن ميونخ سجلًا قويًا على ملعبه، ويسعى الفريق الفرنسي إلى الحفاظ على تقدمه أو الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له العبور إلى المباراة النهائية.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى هذا الدور بعد تفوقه على ليفربول بنتيجة إجمالية 4-0، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد إقصاء ريال مدريد بمجموع 6-4، ما يعكس قوة الفريقين في مشوارهما بالبطولة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى هذه القمة المرتقبة، التي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر الفائز مواجهة قوية أمام المتأهل من مواجهة آرسنال وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين المدربين، في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين، ما يزيد من إثارة اللقاء ويجعل الحسم مرهونًا بالتفاصيل الصغيرة داخل أرض الملعب.