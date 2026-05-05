إنزاجي بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:29 مساءً - يستعد الهلال لخوض مواجهة قوية أمام الخليج ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، في لقاء يسعى خلاله الزعيم لمواصلة نتائجه المميزة والاقتراب أكثر من صدارة الترتيب، وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الكرة السعودية، حيث تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسط طموحات كبيرة من الهلال لمواصلة سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بعدما حقق نتائج قوية جعلته أحد أبرز المنافسين على اللقب.

ويدخل الهلال اللقاء بثقة عالية، معتمدًا على كتيبة من النجوم، يتقدمهم كريم بنزيما وسالم الدوسري، في ظل رغبة واضحة لحسم المباراة مبكرًا وتفادي أي مفاجآت أمام فريق يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

تشكيل الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو

يقود خط الدفاع: الحربي – تمبكتي – يوسف أكتشيشك – ثيوهيرنانديز

يتواجد في خط الوسط: سيرجي سافيتش – نيفيز – كنو

خط الهجوم: مالكوم فيليب – بنزيما – سالم الدوسري

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في مواجهة تُعد اختبارًا جديدًا لطموحات الهلال في سباق اللقب.