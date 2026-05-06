تردد قناة السعودية الرياضية الأولى الجديد KSA Sport.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 مساءً - أقرت الجهات المسؤولة عن البث التلفزيوني في المملكة العربية السعودية تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sport ضمن باقة الترددات الحديثة التي تهدف إلى تحسين جودة البث وتقديم تجربة مشاهدة مستقرة للمستخدمين.

تردد قناة السعودية الرياضية الأولى

ويأتي التردد المعتمد على القمر الصناعي نايل سات كالتالي، 12284 (عمودي V) بمعدل ترميز 27500، وهو من الترددات التي أثبتت كفاءة عالية في تقليل التشويش والانقطاع، هذا التحديث يواكب التطور التقني في مجال البث الفضائي، ويعكس حرص القناة على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور بجودة صورة وصوت محسّنة، خاصة في ظل تزايد الإقبال على متابعة المحتوى الرياضي الحصري.

قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sport

تواصل قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sport تعزيز حضورها كواحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم تغطية شاملة لأبرز المنافسات، وفي مقدمتها الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب مباريات المنتخبات الوطنية.

كما توفر القناة استوديوهات تحليلية متكاملة تضم نخبة من الإعلاميين والمحللين، ما يمنح المشاهد تجربة ثرية تتجاوز مجرد المشاهدة إلى التحليل والفهم العميق للأحداث الرياضية، ويأتي الحفاظ على تردد ثابت وفعّال ضمن استراتيجية القناة لتعزيز ثقة الجمهور وضمان استمرارية المتابعة دون مشاكل تقنية.

طريقة ضبط تردد قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sport على الرسيفر

يمكن للمشاهدين استقبال قناة السعودية الرياضية الأولى بسهولة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد.

تبدأ العملية بالدخول إلى قائمة الإعدادات (Menu)، ثم اختيار قسم “التركيب” أو “إعداد القنوات”، ومن ثم إدخال بيانات التردد 12284، الاستقطاب عمودي (V)، ومعدل الترميز 27500.

بعد ذلك يتم تنفيذ عملية البحث ليتم تنزيل القناة ضمن القائمة، يُنصح بالتأكد من دقة توجيه طبق الاستقبال للحصول على أفضل جودة ممكنة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الإشارة.

يُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المستخدم، وضمان متابعة سلسة لأهم الأحداث الرياضية دون انقطاع.