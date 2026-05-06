نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي بي البريطانية تخطط للتوسع بمجالات البحث والاستكشاف في البحر الأحمر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 05:55 مساءً - استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، آن ديفيز نائب أول رئيس شركة بريتش بتروليوم العالمية “بي بي” لشئون الآبار، والمهندس وائل شاهين رئيس شركة بي بي مصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم الجاري في برامج حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لتنمية وإنتاج موارد جديدة من الغاز في مصر، حيث بدأ الحفار فالاريس دى اس 12 اعماله فى حفر الآبار الشهر الماضى لصالح شركة بى بى.

وأكد الوزير، أن إعادة تكثيف برامج الحفر لشركة بي بي في مصر خلال عام 2026، وتنفيذ برنامج عمل لحفر آبار جديدة، يمثل رسالة ثقة من الشركة في بيئة الاستثمار بقطاع البترول المصري، ويعكس عمق الشراكة الممتدة بين الجانبين.

وأشار إلى أن بي بي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وشريكاً استراتيجياً لقطاع البترول المصري على مدار أكثر من 60 عاماً .

وناقش الجانبان التقدم في الاتفاقيات الجديدة، والتعاون في التعجيل بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة، بما يهدف إلى تسريع الإنتاج من الاكتشافات الجديدة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للطرفين، وتوفير إمدادات غاز جديدة للسوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما تناول اللقاء اهتمام شركة بي بي بالعمل في مناطق البحر الأحمر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في ضوء ما تشير إليه المنطقة من مؤشرات جيولوجية واعدة، وبناءً على الاتفاق الموقع مؤخراً مع شركة جنوب الوادي خلال مؤتمر إيجبس.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشادت نائب رئيس بي بي بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لتذليل التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكدت أن مصر تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى، وأصبحت من أبرز مناطق النمو ضمن محفظة أعمال بي بي العالمية، مشيرة الى التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتعزيز أنشطتها في مصر على المدى الطويل، كما أعربت عن سعادتها بما رآته من تقدم فى أعمال الحفر للشركة فى موقع اعمال الحفر الحالية بالبحر المتوسط.

كما تم استعراض إمكانات مصر وبنيتها التحتية المتطورة، ودورها كمركز إقليمي للطاقة، والفرص المتاحة أمامها في تجارة الغاز وتداوله، إلى جانب جهود الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير كميات إضافية من الغاز لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك، والتركيز على التعجيل بتنفيذ المشروعات، وإزالة أية معوقات، وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي بي البريطانية تخطط للتوسع بمجالات البحث والاستكشاف في البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.