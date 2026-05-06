وزير الاستثمار يبحث مع وزير الاقتصاد البيلاروسي تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 05:55 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع يوري تشيبوتار، وزير الاقتصاد البيلاروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك على رأس وفد مصري للمشاركة في أعمال اللجنة المصرية–البيلاروسية المشتركة.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار تحركات الدولة المصرية الهادفة إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يدعم أولويات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرات التصنيعية، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار محمد فريد إلى أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق التكامل بين ملفي الاستثمار والتجارة، من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وربط جهود الترويج الاستثماري بالتوسع التجاري والصناعي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

نستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات عديدة تؤهلها لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية، في ضوء موقعها الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب المناطق الاستثمارية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشركات الأجنبية اتخاذ مصر قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف أن الزيارة تتضمن تنظيم منتدى أعمال مصري–بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، والأدوية.

إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي لدعم المشروعات الصناعية داخل مصر وفي الأسواق الأفريقية

كما استعرض الوزير تطورات إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي تحت مظلة الصندوق السيادي؛ يختص الأول بالاستثمار في المشروعات الصناعية داخل مصر، فيما يستهدف الثاني دعم الاستثمارات في القطاعات المتوافقة مع الأولويات التنموية المصرية في القارة الأفريقية، وذلك في إطار رؤية تستهدف تعزيز سلاسل القيمة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

نعمل على بناء شراكة اقتصادية مع بيلاروسيا ترتكز على تيسير وزيادة الاستثمار والتجارة والتصنيع المشترك

وأشار كذلك إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية، مؤكدًا أن سوق المال المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات تنظيمية وتشريعية عززت كفاءة السوق، ورفعت مستويات الشفافية والحوكمة، وزادت من جاذبيته للمستثمرين، موجّهًا الدعوة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية البيلاروسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

يوري تشيبوتار: حريصون على توسيع الشراكات مع مصر في المعدات الثقيلة والمركبات والصناعات الغذائية

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع نطاق الشراكات المشتركة، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها بيلاروسيا خبرات متقدمة، وعلى رأسها صناعة الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات.

كما أبدى اهتمامًا بالتعاون في مجال أسواق المال والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير كفاءة السوق خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الزيارة، سلسلة لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات البيلاروسية لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة الوطنية، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

