عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 14.9% في أبريل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 05:55 مساءً - قال الجهاز ‌المركزي للتعبئة العامة ​والإحصاء ​اليوم الأربعاء، إن ⁠التضخم السنوي ​في ​أسعار المستهلكين بمدن مصر تباطأ ​إلى ​14.9% في ‌أبريل ، مقارنة مع 15.2% ​في ⁠مارس.

وعلى أساس شهري، تباطؤ التضخم إلى 1.1% خلال أبريل مقابل 3.2% في مارس.

ووفقا لبيان الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (287.9) نقطة لشهر ابريل 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.2%) عن شهر مارس 2026.

وأرجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.8%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%).

وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، ومجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.1%) .

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.4%) لشهر ابريل 2026، مقابل (13.5%) عن شهر مارس 2026.

