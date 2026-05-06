اطّلع على الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى مواجهة قوية تجمع بين الأهلي السعودي والفتح، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين (المؤجلة) من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2026

وتُقام المباراة على ملعب ملعب الإنماء بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، حيث يسعى “الراقي” لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتعويض خسارة الدور الأول، بينما يطمح الفتح لتكرار تفوقه والخروج بنتيجة إيجابية.

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 69 نقطة من 30 مباراة، ويقدم مستويات قوية في الفترة الأخيرة، ما يجعله مرشحًا لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على فرق الصدارة.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي

يحتل الفتح المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، ويأمل في تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي

يمكن متابعة المباراة عبر منصة ثمانية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، مع تغطية شاملة وجودة بث عالية.

كما يوفر تطبيق ثمانية متابعة لحظية لأحداث اللقاء، بالإضافة إلى الإحصائيات والنتائج أولًا بأول.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي

تُنقل المباراة بشكل حصري عبر منصة «ثمانية»، وتحديدًا من خلال قناة:Thmanyah 1 HD

موعد مباراة الأهلي ضد الفتح

تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في جدول الترتيب.