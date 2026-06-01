لعشاق البودكاست.. يوتيوب يطلق مزايا وخصائص جديدة تعرف...

وصفة حبة البركة والحلبة والاسبرين لتعزيز نمو الشعر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 02:17 مساءً - أعلنت يوتيوب عن مجموعة من الخصائص الجديدة لمشتركي خدمة يوتيوب بريميوم في خطوة تستهدف تطوير تجربة الاستماع إلى البودكاست ومنافسة المنصات المتخصصة في هذا المجال.

ميزة التوصيات الذكية للمحتوى في يوتيوب 

من بين أبرز الإضافات الجديدة أداة توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتمكن المستخدمون من الحصول على اقتراحات لبودكاستات جديدة بناءً على اهتماماتهم الموسيقية، وحالتهم المزاجية، وأنواع البرامج التي يتابعونها باستمرار.

ميزة السرعة التلقائية في يوتيوب 

كما أطلقت المنصة خاصية "السرعة التلقائية" التي تعمل على ضبط سرعة تشغيل المحتوى بشكل ذكي وفقًا لطريقة حديث المتحدثين، وتهدف هذه الميزة إلى تحسين تجربة الاستماع دون التأثير على وضوح المحتوى أو فهمه، خاصة عند اختلاف سرعة الحديث بين الضيوف أو مقدمي البرامج.

ميزة وضع الاستماع أثناء التنقل في يوتيوب 

وأضافت يوتيوب ميزة جديدة تحمل اسم "وضع التشغيل أثناء الحركة" والتي توفر أدوات تحكم مبسطة تناسب المستخدمين أثناء المشي أو الجري أو القيادة، مع إمكانية التقديم أو الرجوع أو الانتقال بين الحلقات بسهولة أكبر.

منافسة متزايدة في سوق البودكاست

تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي يوتيوب لتعزيز حضورها في سوق البودكاست ومنافسة تطبيقات مثل Spotify وApple Podcasts إلى جانب مواجهة التوسع المتزايد لمنصات الفيديو في هذا القطاع.

موعد توفر مزايا اليوتيوب الجديدة 

وتتوفر ميزتا "السرعة التلقائية" و"وضع التشغيل أثناء الحركة" حاليًا لمشتركي يوتيوب بريميوم على أجهزة أندرويد بينما تخطط الشركة لإتاحتهما لمستخدمي نظام iOS خلال الأشهر المقبلة.

