مجاناً بدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة تونس ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 02:17 مساءً - تترقب الجماهير العربية مباراة ودية مرتقبة تجمع بين منتخب تونس ومنتخب النمسا في إطار التحضيرات المتواصلة لكأس العالم 2026 حيث يسعى كل منتخب للاستفادة من التجربة واختبار جاهزية لاعبيه.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمنتخب التونسي الذي يواصل بناء تحضيراته للمونديال، من خلال خوض مواجهات قوية أمام مدارس كروية مختلفة.

موعد مباراة تونس والنمسا

يستضيف ملعب إرنست هابل مباراة تونس والنمسا مساء الإثنين 1 يونيو 2026 ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالمباريات الودية، وتبدأ أحداث اللقاء عند الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت تونس فيما تنطلق المواجهة في تمام العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة تونس والنمسا عبر الإنترنت

يمكن متابعة مباراة تونس والنمسا مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD الذي يوفر بثًا مباشرًا لمحتوى شبكة بي إن سبورتس على مختلف الأجهزة الذكية، ويتيح التطبيق للمشتركين مشاهدة اللقاء بجودة عالية مع إمكانية متابعة الأحداث لحظة بلحظة من الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.