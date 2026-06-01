بشرى سارة للمواطنين..التأمينات الإجتماعية تحدد موعد زيادة المعاشات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 02:17 مساءً - يترقب ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية الجديدة بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام المالي 2026/2027 حيث تستعد الجهات المعنية لتطبيق الزيادة المقررة وفقًا للقانون خلال الأسابيع المقبلة.

متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات؟

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على صرف الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام وذلك بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية واعتماد نسبة الزيادة بشكل رسمي من الجهات المختصة.

نسبة زيادة معاشات 2026

تواصل الجهات المعنية حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة، بما يحقق التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، على أن يتم الإعلان عن النسبة المعتمدة خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو 2026 من خلال مختلف منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين الحصول على مستحقاتهم عبر عدة وسائل، تشمل: