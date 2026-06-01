بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1 يونيو.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 02:17 مساءً - يتساءل المستهلكين عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها خاصةً مع بداية شهر يونيو وانتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة المحال التجارية الخاصة بمنتجات الدواجن إلى متابعة العمل مرة أخرى.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدى اليوم الإثنين

بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء حوالي 75 جنيه مصري و80 جنيه مصري ويحصل عليها المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيه مصري حيث يختلف السعر بشكل نسبي باختلاف المناطق وجودة اللحوم.

بلغ سعر كيلو من الدواجن البلدي حوالي 100 جنيه وتصل إلى المستهلك بسعر 105 أو 110 جنيه، بينما بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو حوالي 95 جنيه مصري وتصل إلى المستهلك أيضاً بسعر 110 جنيه.