امير دولة الكويت يجرى اتصالاً هاتفياً بأمير دولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 07:23 مساءً - أجرى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.