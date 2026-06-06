تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 05:17 مساءً - يستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي عندما يواجه نظيره البرازيلي فجر الأحد على ملعب "هانتينجتون بانك فيلد"، ضمن التحضيرات النهائية للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفراعنة بقيادة حسام حسن، كونها تمثل آخر تجربة ودية قبل ضربة البداية في المونديال، كما تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جاهزية اللاعبين أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

شهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين تفوقًا برازيليًا كاملًا، حيث التقيا في 6 مناسبات سابقة، نجح خلالها منتخب السامبا في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

وتعود أول مواجهة بين الطرفين إلى عام 1960، قبل أن يتجدد اللقاء أكثر من مرة خلال الفترة ذاتها، بينما كانت أشهر المواجهات في بطولة كأس القارات 2009 بجنوب أفريقيا، عندما قدم المنتخب المصري عرضًا قويًا وخسر بصعوبة بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الفراعنة.

أما آخر لقاء جمع المنتخبين فكان عام 2011، وانتهى بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

حلم تحقيق أول نتيجة إيجابية لمصر ضد البرازيل

يدخل المنتخب المصري مواجهة الأحد بطموح كبير لإنهاء سلسلة النتائج السلبية أمام البرازيل، وتحقيق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهات المنتخبين، بما يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.