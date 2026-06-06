أخبار اليمن : لبنان.. شهيد باستهداف صهيوني دراجة نارية

أخبار اليمن : لبنان.. شهيد باستهداف صهيوني دراجة نارية

أخبار اليمن : كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص

أخبار اليمن : كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة

الرئيس السيسي يوجه بدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية

الرئيس السيسي يوجه بدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

اسماء إعلان رسمي من أنشيلوتي في تشكيل البرازيل ضد...

اسماء إعلان رسمي من أنشيلوتي في تشكيل البرازيل ضد...

حسام حسن بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل مصر...

حسام حسن بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل مصر...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة مصر ضد البرازيل...

قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة مصر ضد البرازيل...

قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

الرئيسية علوم وتكنولوجيا

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

تاريخ مواجهات مصر ضد البرازيل.. الفراعنة تبحث عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 05:17 مساءً - يستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي عندما يواجه نظيره البرازيلي فجر الأحد على ملعب "هانتينجتون بانك فيلد"، ضمن التحضيرات النهائية للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفراعنة بقيادة حسام حسن، كونها تمثل آخر تجربة ودية قبل ضربة البداية في المونديال، كما تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جاهزية اللاعبين أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

شهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين تفوقًا برازيليًا كاملًا، حيث التقيا في 6 مناسبات سابقة، نجح خلالها منتخب السامبا في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

وتعود أول مواجهة بين الطرفين إلى عام 1960، قبل أن يتجدد اللقاء أكثر من مرة خلال الفترة ذاتها، بينما كانت أشهر المواجهات في بطولة كأس القارات 2009 بجنوب أفريقيا، عندما قدم المنتخب المصري عرضًا قويًا وخسر بصعوبة بنتيجة 4-3 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الفراعنة.

أما آخر لقاء جمع المنتخبين فكان عام 2011، وانتهى بفوز البرازيل بهدفين دون رد.

حلم تحقيق أول نتيجة إيجابية لمصر ضد البرازيل 

يدخل المنتخب المصري مواجهة الأحد بطموح كبير لإنهاء سلسلة النتائج السلبية أمام البرازيل، وتحقيق أول نتيجة إيجابية في تاريخ مواجهات المنتخبين، بما يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إخترنا لك

حسام حسن بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل مصر...

أخبار ذات صلة

0 تعليق