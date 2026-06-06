قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 05:17 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب "هانتينجتون بانك فيلد" الذي يحتضن مواجهة ودية مرتقبة بين منتخبي البرازيل ومصر، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب البرازيل اللقاء بصفته أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ كأس العالم، بينما يسعى منتخب مصر لمواصلة بناء الثقة قبل انطلاق مشواره في البطولة، خاصة بعد تحقيقه الفوز على روسيا في آخر اختبار ودي.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في الخروج بأكبر قدر من المكاسب الفنية أمام منافس بحجم المنتخب البرازيلي، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

سيتم نقل المباراة عبر ON Sport 1 وأبوظبي الرياضية 1، ويمكن مشاهدة المباراة عبر Starzplay أو منصة كورة بلس، بالإضافة إلى البث المباشر عبر موقع ADtv وأعلنت شبكة أبوظبي الرياضية إسناد التعليق إلى عامر عبد الله.

متى موعد مباراة البرازيل ومصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تنطلق المباراة فجر الأحد 7 يونيو 2026 في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مصر والسعودية، و02:00 بتوقيت الإمارات.

 

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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