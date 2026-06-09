امير دولة الكويت يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 07:23 مساءً - تلقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ، اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم من معالي ناريندرا مودي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مجدداً معاليه إدانة جمهورية الهند الصديقة للهجمات الإيرانية الآثمة والسافرة على الأراضي والأجواء الجوية الكويتية واستهدافها مؤخراً للمدنيين ولمبنى مطار الكويت الدولي بهجوم غاشم أسفر عن مقتل أحد مواطني الجالية الهندية، كما أصيب فيه آخرون، معتبراً معاليه هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وترويعاً للأبرياء والآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها، مؤكداً على وقوف جمهورية الهند الصديقة إلى جانب دولة الكويت وتضامنها مع شعبها الصديق ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

هذا، وقد أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد مواطني الجالية الهندية إثر الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف المدنيين ومبنى مطار الكويت الدولي، راجياً سموه، رعاه الله، له الرحمه وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما عبر أمير دولة الكويت، خلال الاتصال عن بالغ شكره وتقديره لمعالي ناريندرا مودي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة، على وقوف جمهورية الهند إلى جانب دولة الكويت ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات لسيادة أمنها واستقرارها، متمنياً لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية ولشعب جمهورية الهند الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.