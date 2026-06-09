رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتى يبحث مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 07:23 مساءً - بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتى الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح اليوم الثلاثاء مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد سنان المجالي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وبحث سبل تطويرها بما يدعم قطاع النقل الجوي ويعزز تبادل الخبرات في المجالات الفنية والتشغيلية.

وأضافت أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأفادت بأن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدعم آفاق التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.