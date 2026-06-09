شقيق سهام جلال: هناك احتمالية لحدوث وفاة شقيقتي بسبب خطأ طبي كشف خالد جلال شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد2 تفا إقرأ المزيد

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رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لفيلم "بيج رامي" كشف النجم رامز جلال عن بوستر أحدث أفلامه السينمائية بيج رامي. وظهر رامز جلال في البوستر في هيئة طفل رضيع عل إقرأ المزيد

رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لفيلم "بيج رامي" كشف النجم رامز جلال عن بوستر أحدث أفلامه السينمائية بيج رامي. وظهر رامز جلال في البوستر في هيئة طفل رضيع عل إقرأ المزيد

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رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لفيلم "بيج رامي" كشف النجم رامز جلال عن بوستر أحدث أفلامه السينمائية بيج رامي. وظهر رامز جلال في البوستر في هيئة طفل رضيع عل إقرأ المزيد

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رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لفيلم "بيج رامي" كشف النجم رامز جلال عن بوستر أحدث أفلامه السينمائية بيج رامي. وظهر رامز جلال في البوستر في هيئة طفل رضيع عل إقرأ المزيد

رامز جلال ينشر البوستر الرسمي لفيلم "بيج رامي" كشف النجم رامز جلال عن بوستر أحدث أفلامه السينمائية بيج رامي. وظهر رامز جلال في البوستر في هيئة طفل رضيع عل إقرأ المزيد

 كشف النجم رامز جلال عن بوستر أحدث أفلامه السينمائية "بيج رامي". وظهر رامز جلال في البوستر في هيئة طفل رضيع على شاطئ البحر.

وكتب رامز جلال في التعليق على البوستر: "البوستر الرسمي لفيلم بيج رامي والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

 

فيلم "بيج رامي" من بطولة رامز جلال وبسمة بوسيل في أولى تجاربها التمثيلية، إلى جانب محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى.

الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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