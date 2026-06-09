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صحة
آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لوعكة صحية شديدة أول أمس الأحد نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية إقرأ المزيد

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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لوعكة صحية شديدة أول أمس الأحد نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية إقرأ المزيد

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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لوعكة صحية شديدة أول أمس الأحد نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية إقرأ المزيد

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لوعكة صحية شديدة أول أمس الأحد نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية إقرأ المزيد

تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لوعكة صحية شديدة أول أمس الأحد، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعدما أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب له في ضيق بالتنفس، الأمر الذي استدعى خضوعه لفحوصات طبية عاجلة ومتابعة دقيقة من الفريق المعالج.

وأكد المقربون من الفنان عبد العزيز مخيون أن حالته الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما تلقى بروتوكول العلاج المقرر من الأطباء، إلى جانب التزامه الكامل بالتعليمات الطبية الخاصة بفترة العلاج والتعافي، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وأضاف المقربون أن نتائج الفحوصات الأخيرة أظهرت استجابة جيدة للعلاج وتحسناً تدريجياً في وظائف الجهاز التنفسي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حالته العامة، ومن المقرر أن يغادر الفنان المستشفى خلال يومين على أقصى تقدير، وذلك بعد التأكد بشكل كامل من استقرار حالته الصحية واطمئنان الأطباء على تحسن المؤشرات الطبية الخاصة به.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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