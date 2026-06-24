أحمد سعد يعتذر لجمهوره: توبت عن أي حاجة غريبة

اعتذر الفنان أحمد سعد لجمهوره للمرة الثالثة بسبب اللوك الذي ظهر به مؤخرا.

ونشر أحمد سعد فيديو ظهر فيه وهو يقوم بقص شعره وحلاقة لحيته وقال في الفيديو: "جمهوري الحبيب الغالي أنا عايزكم تكونوا معايا في اللحظة اللي جايه دي، أنا خلاص توبت عن أي حاجة غريبة مش هعمل أي حاجة غريبة أي حاجة تزعل جمهوري اللي بحبه وبيقعد يقولي لا أنت ليه عامل كده مش هعملها تاني".

وتابع أحمد سعد: "طبعا هتقولوا ليه هو كل شوية يعمل حاجات ويرجع يعتذر ويرجع يقول سوري، مش مهم أنتوا هتقولوا إيه المهم إن أنا مش هلاقي الجمهور زعلان مني في أي حاجة تاني في حياتي وهعملها".

وأضاف أحمد سعد: "أنا طلعت وقولت إني مش مزعل ربنا لأني عرفت أن كل حاجة مش حرام ولكن أنا عايش في مجتمع والمجتمع دا اعتقد أن العرف فيه مهم جدا جدا وهفضل طول عمري مش عايز أعمل حاجات غريبة من النوع دا عايز أعيش في سلام وأبقى عادي إنسان طبيعي جدا بس عادي كل مرة هقول سوري ومعلش هقول للناس تسامحني دايما وربنا دايما بيقبل من أي حد بيبقى عايز يعيش في سلام، أحسن كتير أنك تعيش في سلام شيء مهم جدا".واختتم أحمد سعد رسالته: "عايز أقول للناس كلها اللي زعلت مني سامحوني للمرة العشرين ألف بس أعمل إيه بتحبوني وبحبكم".