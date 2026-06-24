أحمد فهمي يعود لدراما رمضان 2027 بمسلسل كوميدي

يستعد الفنان أحمد فهمي للعودة إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل كوميدي جديد، وذلك بعد غياب مستمر عن السباق الرمضاني، حيث كان آخر ظهور له في موسم عام 2023 من خلال مسلسل "سره الباتع" الذي قدم فيه تجربة درامية مختلفة بعيدة عن الكوميديا تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وأعلن أحمد فهمي تعاقده رسمياً مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي لتقديم مسلسل جديد في رمضان 2027، من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، حيث شارك جمهوره بصورة جمعته بالمنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، معلناً من خلالها انطلاق التحضيرات للعمل الجديد، وعلق قائلاً: "رمضان 2027 إن شاء الله، إنتاج سينرجي، إخراج معتز التوني".

وكان آخر ظهور درامي لأحمد فهمي من خلال مسلسل "ابن النادي" الذي عُرض العام الماضي على منصة شاهد، وجاء في 10 حلقات، وشارك في بطولته حاتم صلاح وآية سماحة، إلى جانب أحمد عبد الحميد، جلا هشام، عبد الرحمن حسن، غفران محمد، مصطفى بسيط، عماد الطيب، سينتيا خليفة، ريم رأفت، بينما ظهر الفنان سيد رجب كضيف شرف. والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.

وعلى صعيد السينما، يواصل أحمد فهمي حالياً تصوير فيلمه الجديد "الفيل ع الدرفيل"، الذي يجمعه بالفنانة أسماء جلال، حيث يظهران زوجين خلال الأحداث، ويضم عدداً من الوجوه الشابة، فيما يظهر الفنان بيومي فؤاد كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج كريم سعد، وإنتاج سينرجي بلس، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.