مي عز الدين تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة مي عز الدين أنظار متابعيها ومحبيها على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شاركتهم لقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث ظهرت مي بإطلالة صيفية أنيقة ومفعمة بالحيوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع قضائها العطلة الصيفية برفقة زوجها أحمد تيمور.

وظهرت مي عز الدين مرتدية فستاناً صيفياً طويلاً باللون الأبيض مزيناً بنقوش زهرية ناعمة، جاء بتصميم أنثوي رقيق أبرز رشاقتها وأناقتها، بينما نسقت معه نظارة شمسية عصرية وأكسسوارات بسيطة أضفت لمسة من الجاذبية دون مبالغة، وفور نشر الصورة، انهالت تعليقات الإعجاب والثناء من قِبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وبساطتها التي اعتادوا عليها.