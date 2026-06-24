إصابة لاعب الكرة أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ حرصت قناة النهار المصرية على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بعد ت إقرأ المزيد

حرصت قناة النهار المصرية على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة إثر إصابته بجلطة في المخ، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة واحتجازه داخل غرفة العناية المركزة تحت الرعاية الطبية المكثفة لمتابعة حالته الصحية.

ونشرت القناة بيانًا رسميًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت من خلاله عن تمنياتها بالشفاء العاجل لميدو، مؤكدة وقوفها إلى جانبه خلال هذه الفترة الصحية الصعبة، وجاء في البيان: "أسرة شبكة تلفزيون النهار تتقدم بأصدق الأمنيات للكابتن ميدو بالشفاء التام والعافية، ونسأل الله أن يرزقه سرعة التعافي ويطمئن محبيه عليه قريبًا".

وكان أحمد حسام ميدو قد غاب عن تقديم برنامجه التلفزيوني الذي يقدمه عبر شاشة قناة النهار بمشاركة الإعلامي أحمد شوبير حيث تجمع الثنائى فى برنامج واحد من أجل تغطية بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ومن المتوقع أن يستمر غياب ميدو عن الشاشة خلال الأيام المقبلة، لحين استقرار حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل، وفقًا لمصادر مقربة.

وتأتي الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد حسام ميدو بعد ساعات قليلة من صدور حكم قضائي بتأييد حبس نجله حسين لمدة 7 أشهر في القضية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه، إلى جانب توقيع غرامة مالية عليه بسبب مخالفات مرورية، وذلك بعدما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع، حيث شكل هذا الحكم صدمة كبيرة لميدو وأسرته.