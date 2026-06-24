من هو صاحب عبارة "يا مصر بتعمليها إزاي"؟ منة القيعي توضح بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها المشهد خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية ك إقرأ المزيد

بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها المشهد خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية، كشفت الكاتبة المصرية منة عدلي القيعي عن مؤلف كلمات أغنية "يا مصر بتعمليها إزاي".

فبعد ارتباط اسمها بالأغنية الأكثر انتشاراً في مصر خلال الفترة الأخيرة، قالت القيعي في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أمس الاثنين: "سعيدة جداً بانتشار أغنية (هنا مصر) وحبكم لها، وكل شوية حد يبعتلي حاجة عليها"، في إشارة إلى اعتقاد البعض أنها صاحبة كلمات الأغنية بمفردها.

كما أضافت: "لذلك وجب التنويه، الأغنية كلماتي أنا وخالد عصام، ومن ألحان أحمد طارق وعسيلي وخالد عصام، وتوزيع أحمد طارق يحيى".

وأكدت منة أن الجملة الأشهر والأبرز في الأغنية ليست من كلماتها، قائلة: "على فكرة خالد هو اللي قال (يا مصر بتعمليها إزاي) مش أنا".

فيما تفاعل الآلاف مع المنشور، معبرين عن تقديرهم لصدق الكاتبة منة عدلي القيعي وعدم سعيها لاستغلال النجاح الكبير للأغنية أو نسبه لنفسها، فيما رد عليها خالد عصام بمنشور عبر صفحته قال فيه: "تحية خاصة للكاتبة الكبيرة والأخت السالكة وشريكة النجاح، اللي عارفة مصر بتعملها إزاي، منة عدلي القيعي".

يُذكر أن أغنية "هنا مصر" من غناء بهاء سلطان ومحمود العسيلي، وطرحت ضمن إحدى الحملات الإعلانية خلال شهر رمضان الماضي، وحققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً. إلا أن انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أميركا الشمالية منح الأغنية زخماً إضافياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة.