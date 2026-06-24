دينا الوديدي تلجأ للقضاء بسبب الشائعات المنتشرة حولها

أعلنت المطربة دينا الوديدي، عن لجوئها إلى القضاء لمواجهة ما وصفته بـ"الادعاءات الافترائية" التي طالتها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقرراً إقامته في ساقية عبد المنعم الصاوي، بعد غد الخميس يوم 25 يونيو.

وأوضحت دينا الوديدي، في بيانٍ رسمي أصدرته عقب عودتها من مدينة مارسيليا بعد إحياء حفلٍ موسيقي هناك، أنها وجهت مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية كافة واللازمة حيال تلك الادعاءات، مشددة على أنها لن تدلي بأي تصريحات صحفية حول هذا الشأن، وأن الرد سيكون من خلال المسار القانوني.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الظروف الراهنة لم تسمح بالتقاء جمهورها في ساقية الصاوي بعد غد الخميس كما كان مقرراً، حيث تفاجأت فور عودتها إلى مصر بنقل والدها إلى غرفة العناية المركزة قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مع احترام خصوصية أسرتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ومن جانبها، أصدرت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي بياناً تقدمت فيه بخالص التعازي والمواساة للفنانة دينا الوديدي في مصابها الأليم، مُعلنة رسمياً إلغاء الحفل وتعهدها برد القيمة الكاملة لكل التذاكر المبيعة للجمهور خلال فترة أقصاها أسبوع واحد، معربة عن شكرها لتفهم الجمهور ومراعاته لهذه الظروف الاستثنائية.