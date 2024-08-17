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«برخص التراب» .. لو معاك 130 ألف جنيه بس هتاخد العربية دي .. سيارة BYD بإمكانيات عالية وبرخص التراب

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رياض - احمد صلاح - امتلاك سيارة خاصة بك في هذه الايام هي حلم كل انسان ، حيث ان الجميع يتمني رؤية سيارة تقف امام منزله ، حيث يعد امتلاك سيارة في هذا الوقت الراهن هو امر ضروري بسبب كثرة المشاوير وصعوبة ركوب المواصلات والارهاق الشديد الذي يتعرض له المواطن ، لذلك وجود سيارة خاصة به هو أمر بات ضروريًا.

تعرف علي مواصفات سيارة BYD

  • تعتبر سيارة BYD في مصر قد اصبحت من اكثر السيارات إقبالًا للشراء من قبل المواطنين ، وذلك خلال السنوات الاخيرة في جمهورية مصر العربية بسبب سعرها المعقول وامكانيات مقبولة للغاية ، ومن هنا سوف نعرض عليكم مواصفات سيارة BYD f3 :

الحالة :

  • جديدة

عدد الكيلومترات:

  • 5000 كم

نوع الوقود :

  • بنزين

المحرك :

  • 1600 سي سي

ناقل الحركة:

  • يدوي/ عادي

المقدم :

  • 125,000 جنيه
  • للاستفسار عن حالة السيارة كاملة ومبلغ التقسيط ومكان الشراء اضغط هنا
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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