الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 10:24 مساءً -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل للبيان المشترك الصادر عن عدد من الاتحادات الوطنية المتأهلة إلى كأس العالم، والذي أعرب عن رفضه واستنكاره للتصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفيرين، بشأن بطولة كأس العالم بنظامها الموسع.

وأكدت اتحادات الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، أن تصريحات رئيس يويفا التي وصف فيها بعض مباريات البطولة بأنها "غير مثيرة للاهتمام" تعكس تجاهلًا لحجم التضحيات والطموحات التي تبذلها المنتخبات والجماهير من أجل الوصول إلى أكبر محفل كروي في العالم.

وشهد الإعلان عن البيان حضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث شددت الاتحادات على أن كل مباراة في كأس العالم تحمل قيمة رياضية وإنسانية كبيرة، وتمثل حلمًا تحقق بعد سنوات من العمل والاجتهاد.

وأوضح البيان أن التأهل إلى المونديال يعد إنجازًا تاريخيًا للعديد من الدول، بينما تمثل العودة إلى البطولة بعد سنوات من الغياب مصدر فخر وسعادة لملايين الجماهير، مؤكدًا أن عالمية كرة القدم هي سر قوتها، وأن البطولة لا تقتصر أهميتها على عدد محدود من المنتخبات.

كما أكدت الاتحادات أن جميع المنتخبات المتأهلة استحقت وجودها في كأس العالم عن جدارة، وأن كل مواجهة في البطولة تحمل أهمية خاصة لملايين المتابعين حول العالم، داعية إلى احترام جهود جميع المشاركين والحفاظ على القيم التي تعزز انتشار اللعبة وتطورها.

واختتم البيان بالتشديد على رفض تصريحات رئيس يويفا، مع التأكيد على أن استمرار توسع كرة القدم وخلق فرص جديدة للمشاركة يسهم في إلهام الأجيال المقبلة ويعزز الطابع العالمي الحقيقي للعبة.