احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها. ونشر كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه على Instagram صورته مع ابنتيه "كندة وخديجة" وكتب رسالة لهما. وتابع: "أسأل الله أن يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة التي تقر بها العين، ويجبر خواطركم جبراً يتعجب له أهل السماء والأرض".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لبناته في حفل تخرجهما احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.ونشر ك إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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