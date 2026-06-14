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كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لبناته في حفل تخرجهما احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.ونشر ك إقرأ المزيد

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كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لبناته في حفل تخرجهما احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.ونشر ك إقرأ المزيد

كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة لبناته في حفل تخرجهما احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.ونشر ك إقرأ المزيد

 احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز بتخرج ابنته خديجة من المدرسة الابتدائية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها.

ونشر كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه على Instagram صورته مع ابنتيه "كندة وخديجة" وكتب رسالة لهما.

وتابع: "أسأل الله أن يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة التي تقر بها العين، ويجبر خواطركم جبراً يتعجب له أهل السماء والأرض".

 

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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