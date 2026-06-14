تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث سير تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية ونقل على الفور إلى المستشفى بالإسماعيلية في حال إقرأ المزيد

تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية، ونقل على الفور إلى المستشفى بالإسماعيلية في حالة صحية حرجة.

ويعاني محمد مرزبان من نزيف في المخ وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، فكان يقود دراجة نارية واصطدم بسيارة.

وطالبت زوجته بنقله إلى مستشفى بالقاهرة وتواصلت مع نقابة المهن التمثيلية وبدأ الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن حالة الفنان محمد مرزبان الحرجة لم تسمح بنقله من المستشفى وأكد الأطباء أنهم لن يتمكنوا في الوقت الحالي من تحريكه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق.

يذكر أن محمد مرزبان يعرض له حاليا مسلسل "ورد على فل وياسمين" ويقدم دور الطبيب المعالج لـ"إلهام" صبا مبارك.

بدأ محمد مرزبان مشواره الفني في التسعينيات وشارك في أكثر من 120 عملا منها "الحقيقة والسراب" و"أم كلثوم" و"أيام السادات" و"أين قلبي" و"محمود المصري" و"سقوط حر" و"القيصر" وأب ولكن" وغيرها من الأعمال.