تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية، ونقل على الفور إلى المستشفى بالإسماعيلية في حالة صحية حرجة.
ويعاني محمد مرزبان من نزيف في المخ وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، فكان يقود دراجة نارية واصطدم بسيارة.
وطالبت زوجته بنقله إلى مستشفى بالقاهرة وتواصلت مع نقابة المهن التمثيلية وبدأ الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن حالة الفنان محمد مرزبان الحرجة لم تسمح بنقله من المستشفى وأكد الأطباء أنهم لن يتمكنوا في الوقت الحالي من تحريكه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق.
يذكر أن محمد مرزبان يعرض له حاليا مسلسل "ورد على فل وياسمين" ويقدم دور الطبيب المعالج لـ"إلهام" صبا مبارك.
بدأ محمد مرزبان مشواره الفني في التسعينيات وشارك في أكثر من 120 عملا منها "الحقيقة والسراب" و"أم كلثوم" و"أيام السادات" و"أين قلبي" و"محمود المصري" و"سقوط حر" و"القيصر" وأب ولكن" وغيرها من الأعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث سير تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث سير على طريق مصر - الإسماعيلية ونقل على الفور إلى المستشفى بالإسماعيلية في حال إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق