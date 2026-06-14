اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

وزير العدل يفتتح مؤتمرا حول مكافحة الجريمة السيبرانية

وزير العدل يفتتح مؤتمرا حول مكافحة الجريمة السيبرانية

الرئيسية أخبار مصرية

رامي ربيعة قبل مواجهة بلجيكا: منتخب مصر جاهز للمونديال ونطمح للوصول لأبعد نقطة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رامي ربيعة قبل مواجهة بلجيكا: منتخب مصر جاهز للمونديال ونطمح للوصول لأبعد نقطة

رامي ربيعة قبل مواجهة بلجيكا: منتخب مصر جاهز للمونديال ونطمح للوصول لأبعد نقطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 11:18 مساءً -  

أكد رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة في افتتاح مشوار المنتخب بالمونديال.

 

وقال ربيعة إن المنتخب خاض فترة إعداد قوية ساهمت في رفع معدلات الجاهزية والتركيز لدى اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية التي تساند الفريق في كل مكان.

 

وأضاف مدافع المنتخب الوطني أن الروح القتالية والإصرار يمثلان السلاح الأهم للفراعنة خلال البطولة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يتطلعون للوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم وتحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية.

 

وأوضح ربيعة أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، يتقدمهم قائد الفريق محمد صلاح، وهو ما يمنح المنتخب قوة إضافية في المنافسات.

 

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، قبل مواجهة نيوزيلندا وإيران في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

 

وتشارك مصر في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة استثنائية وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

 

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق