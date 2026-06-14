رامي ربيعة قبل مواجهة بلجيكا: منتخب مصر جاهز للمونديال ونطمح للوصول لأبعد نقطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 11:18 مساءً -

أكد رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة في افتتاح مشوار المنتخب بالمونديال.

وقال ربيعة إن المنتخب خاض فترة إعداد قوية ساهمت في رفع معدلات الجاهزية والتركيز لدى اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية التي تساند الفريق في كل مكان.

وأضاف مدافع المنتخب الوطني أن الروح القتالية والإصرار يمثلان السلاح الأهم للفراعنة خلال البطولة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يتطلعون للوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم وتحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية.

وأوضح ربيعة أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، يتقدمهم قائد الفريق محمد صلاح، وهو ما يمنح المنتخب قوة إضافية في المنافسات.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، قبل مواجهة نيوزيلندا وإيران في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وتشارك مصر في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد نسخ 1934 و1990 و2018، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة استثنائية وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.