ياسر إبراهيم: نحترم بلجيكا ولا نهاب أي منافس.. وهدفنا حصد أول ثلاث نقاط في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 11:18 مساءً -

أكد ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، أن مواجهة بلجيكا تمثل اختباراً قوياً في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026، مشدداً على أن المنتخب يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وأوضح ياسر إبراهيم أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يمتلك خبرات كبيرة وشخصية قوية، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين وثقتهم داخل الملعب، مؤكداً أن منتخب مصر يحترم جميع منافسيه لكنه لا يخشى أي فريق.

وأضاف أن لاعبي المنتخب على أتم الاستعداد لمواجهة القدرات الهجومية للمنتخب البلجيكي، وأن الجميع يتطلع إلى الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج تُسعد الجماهير المصرية، التي تواصل دعمها ومساندتها للفريق في كل المناسبات.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره البلجيكي في العاشرة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.