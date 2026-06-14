اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

اسكتلندا تتجاوز هايتي وتتصدر "الثالثة"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

الاحتلال يستهدف مستشفى "اليمن السعيد"

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

بورصة الكويت ترتفع 1.33%

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. إليكم التفاصيل

أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

الاتحاد المصري ينضم لبيان موحد يرفض تصريحات رئيس يويفا ويؤكد: لا توجد مباراة بلا قيمة في كأس العالم

وزير العدل يفتتح مؤتمرا حول مكافحة الجريمة السيبرانية

وزير العدل يفتتح مؤتمرا حول مكافحة الجريمة السيبرانية

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الخارجية يلتقى المدير التنفيذي لمجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يلتقى المدير التنفيذي لمجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

وزير الخارجية يلتقى المدير التنفيذي لمجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 11:18 مساءً -  

في مستهل زيارته إلى بروكسل، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج يوم الأحد ١٤ يونيو مع السيد " Ioannis Karydas" الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان.

 

أكد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذى توليه مصر بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان  "GREGY" الذى يعد مشروعاً طموحاً لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة فى أوروبا ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، مشيراً إلى التنسيق القائم في هذا الصدد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً دعم مصر الكامل للمشروع.

 

واستمع وزير الخارجية من المدير التنفيذي إلى آخر التطورات التمويلية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، وأعرب عن التطلع لتوسيع نشاط مجموعة شركات "كوبيلوزوس" في السوق المصرية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة بما يتجاوز مشروع الربط الكهربائي، خاصة في مجالات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى مجال تطوير المطارات. 

 

كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، معرباً عن التطلع لقيام المجموعة بتأسيس مكتب لها في مصر بهدف التوسع فى نطاق التعاون.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق