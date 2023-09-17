نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية: رفع كفاءة فروع الهيئة بالتعاون مع منظمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية اليوم اجتماعا تنفيذيا مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التابعة للاتحاد الأورببي والقيادات المعنية بالهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الاجتماع يأتي لطرح إجراءات تنفيذ ما انتهى اليه التقرير العلمي “لسيجما” حول متطلبات رفع كفائة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والاجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات المختلفة.

جاء ذلك بحضور نخبه من الخبراء الدوليين على راسهم الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولى و الدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة .

وكشف عبد الكريم خلال الاجتماع عن ان الهيئة لها السبق في تطبيق كلا من “الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة” و كذلك “دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية” وهما الدليلان السابق اصدارهما من “سيجما” بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “ارادة” وهيئة التنمية الصناعية.

وأشار أن الهيئة تعد أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي، مما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات الننظمة والتكامل قيما بينها بما يخدم مصالح المستثثمر

ولفت أن تلك الأدلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الادارية ، لضمان اصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.

واضاف عبد الكريم أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية “سيجما” للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في اطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الادارية في الفروع والتى تنتهجها الهيئة في سبيل انهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكافة اجراءاته والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي الا في الحالات الاستثنائية…

وثمن عبد الكريم الدراسة التى قامت بها المنظمة على مدار عام عقدت خلاله العديد من ورش العمل مع الادارات المعنية ، لاسيما وان التقرير شارك في اعداده نخبه من الخبراء الدوليين منا سيكون لها عظيم الاثر خلال عمليات التطوير لتحقيق النتائج المثلى في تحسين أداء الفروع.

كما نوّه بأن الهيئة بصدد تحديث الموقع الالكتروني للهيئة شكلا ومضمونا ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها واجراءات التقدم علي الطروحات المختلفة تمهيدا لتقديم الخدمات بشكل الكتروني كامل عن بعد للمستثمر.

وأكد رئيس التنمية الصناعية على أن خطة رفع الكفاءة والتاهيل تشمل تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع للارتقاء بمهاراتهم الادارية مع وضع آلية لتحفيز وخلق جيل مؤهل قادر على القيادة على اساس الكفاءة.

يذكر أن الهيئة قامت مؤخرا برفع مستوى 6 مكاتب إقليمية إلى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد في اطار خطتها الشاملة لتطبيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمة متكاملة لهم وخاصة في المحافظات البعيدة.