ماليزيا تجذب استثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار في 6 أشهر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 11:06 صباحاً - وكالات – أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أن البلاد جذبت ما يقارب 132.6 مليار رينجت (28.4 مليار دولار أمريكي)، من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة نسبتها 7.8% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8% أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات.

سنغافورة في المقدمة

وجاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليارات رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت.

وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.

نمو 2.9% بالربع الثاني

وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.