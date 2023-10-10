دومتي تخفض أسعار منتجاتها من الأجبان البيضاء

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 01:10 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصناعات العربية الغذائية – دومتي ، عن اتجاهها لخفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء.

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وأرجعت دومتى قرارها، إلى توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وانطلاقًا من حرصها على توفير أفضل المنتجات بأنسب الأسعار، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وأشارت إلى أن قرارها جاء تفعيلاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء إلى جانب “دومتي” وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد محمد الدماطي ، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، على أهمية اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب الحكومة، لاسيما في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة.

وشدد على أهمية مثل تلك الخطوات الفاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعبر الدماطي عن اتخاذ دومتي كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة على أن يتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة ومن الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها.

وأعلنت الحكومة اليوم عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

الجدير بالذكر، أن دومتي حققت نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 127%، خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 252.3 مليون جنيه.