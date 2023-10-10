عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 38%…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - تسارعت وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل ارتفاعا جديداً في المدن ليصل الى 38% على أساس سنوي مقارنة مع 37.4% في أغسطس وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات

وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر.

نمو الأسعار 2% على أساس شهري

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار في سبتمبر 2%، صعودا من 1.6% في أغسطس.