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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 38%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - تسارعت وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل ارتفاعا جديداً في المدن ليصل الى 38% على أساس سنوي مقارنة مع 37.4% في أغسطس وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات
وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر.
نمو الأسعار 2% على أساس شهري
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار في سبتمبر 2%، صعودا من 1.6% في أغسطس.
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