مال وأعمال

صندوق النقد يبقي توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3% في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يبقي توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3% في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:10 مساءً - العربية نت _ أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% للعام الحالي ويتوقع نموا بنسبة 2.9% في 2024.

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توقعات بنموا الاقتصاد العالمي 2.9% في 2024

وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي، توقع الصندوق تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3.8%.

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تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة

وبحسب الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.

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انخفاض محدود في معدلات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة

ويُتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.

توقع تراجع التضخم العالمي إلى 6.9% في عام 2023

وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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