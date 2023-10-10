صندوق النقد يبقي توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3% في 2023

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:10 مساءً - العربية نت _ أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% للعام الحالي ويتوقع نموا بنسبة 2.9% في 2024.

توقعات بنموا الاقتصاد العالمي 2.9% في 2024

وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي، توقع الصندوق تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3.8%.

تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة

وبحسب الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.

انخفاض محدود في معدلات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة

ويُتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.

توقع تراجع التضخم العالمي إلى 6.9% في عام 2023

وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.