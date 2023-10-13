الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتي شحن لم تلتزما بسقف…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - العربية نت _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، فرض أول مجموعة من العقوبات على شركتين لنقل النفط الروسي في انتهاك للحد الأقصى لأسعار النفط للشركات متعددة الجنسيات.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا، حدا أقصى قدره 60 دولارا للبرميل العام الماضي على ما يمكن أن تتقاضاه روسيا مقابل نفطها.

وكان الهدف من تحديد هذا السقف هو حرمان الكرملين من الإيرادات اللازمة لتمويل حربه في أوكرانيا، ما يجبر الحكومة الروسية إما على بيع نفطها بسعر مخفض أو تحويل الأموال لصالح شبكة شحن بديلة مكلفة.

وقالت الوزارة في بيان إن الشركتين الخاضعتين للعقوبات مقرهما في الإمارات وتركيا.

وكانت سفينة مملوكة لشركة لومبر مارين، ومقرها الإمارات، تحمل نفطا بسعر يتجاوز 75 دولارا للبرميل من ميناء روسي. وبشكل منفصل، قامت سفينة مملوكة لشركة بيرل نافيغيشن ومقرها تركيا بنقل النفط من روسيا بسعر 80 دولارا للبرميل.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخزانة، أطلع الصحفيين على الخبر شريطة عدم الكشف عن هويته وفقا لقواعد الوزارة، إن الحكومة عادة ما تتصل بالدولة التي ترفع علم السفينة وشركة التأمين إذا حدث اشتباه في حدوث انتهاك، ما يؤدي إلى فقدان السفينة إمكانية الوصول إلى التأمين أو حقوق تسجيل الدولة.