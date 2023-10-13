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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 470 ألف طن من القمح في ممارسة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:17 مساءً - _ قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.
وأضافت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني و50 ألف طن من القمح البلغاري.
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