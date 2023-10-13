مال وأعمال

تراجع الصادرات الصينية بأقل من التوقعات سبتمبر الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الصادرات الصينية بأقل من التوقعات سبتمبر الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 07:18 مساءً - سي إن بي سي _ تراجعت الصادرات الصينية لكن بأقل من التوقعات ، على أساس سنوي ، خلال سبتمبر الماضي ، فيما انخفضت الواردات بأكثر من التقديرات.

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كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين 2.5% الشهر الماضي ، فقد تعافي الاقتصاد الصيني من تباطأ الأشهر الماضية ، تزامناً مع أزمة قطاع العقارات.

وووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة ، تراجعت الصادرات الصينية 6.2% ، الشهر الماضي ،وهي وتيرة أقل من توقعات انخفاضها بنسبة 7.6% ، أما الواردات فانخفضت بنحو 6.2% أي بأكثر من التوقعات عند 6%.

وتراجعت التجارة الصينية هذا العام ، وسط انحسار الطلب العالمي على السلع الصينية وكذلك الطلب المحلي.

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وتباطأ التعافي الصيني من جائحة كورونا ، خلال الأشهر القليلة الماضية ، نتيجة الانخفاض في قطاع العقارات.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن العام الجاري ، وذلك بحوالي 0.2% إلى 5%.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي ، أن الصندوق يخطط لإخطار الصين بضرورة تعزيز الاستهلاك المحلي الضعيف ومعالجة قطاع العقارات المضطرب ، وكبح الديون الحكومية المحلية.

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وفي مقابلة مع ، قالت أكدت كريستينا جورجيفا إن الصندوق سيحث الصين بقوة للتحول إلى نموذج للنمو ، بعيداً عن الاستثمار في البنية التحتية والعقارات التي تغذيها الديون.

وأضافت: نصيحتنا للصين هي أن تستخدم حيزها السياسي بطريقة تساعدها في التحول إلى نموذج نمو أكثر اعتماداً على الاستهلاك المحلي.

بيانات تضخم دون التوقعات

وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية عدم نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي ، إذ سجل 0.0% ، بعد زيادة 0.1% في أغسطس ، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%.

مؤشر التضخم الأساسي يرتفع 0.8%

وعلى الجانب الآخر ، قفز مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني الطعام والطاقة 0.8% في سبتمبر ، وهي نفس المستويات المسجلة في أغسطس.

فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين 2.5% الشهر الماضي ، على أساس سنوي ، مقابل توقعات بانخفاضه 2.4% ، وبعدما تراجع 3% في أغسطس.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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