التجارة العالمية تحذر من تأثير اتساع نطاق الصراع بالشرق…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 07:18 مساءً - سي إن بي سي _ قالت نجوزي أوكونجو إيويالا ، رئيسة منظمة التجارة العالمية ، إنها تأمل أن ينتهي ‏الصراع في الشرق الأوسط سريعا ، محذرة من أنه سيكون له “تأثير كبير حقا” ‏على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.

العنف في الشرق الأوسط يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة

وأضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في ‏المغرب ، أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة ، ‏بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب ‏الروسية في أوكرانيا.‏

وقالت إيويالا في مقابلة : “نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. ‏خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة… ‏الجميع قلقون ويأملون الأفضل”.‏

تقلص نمو التجارة بضغط حالة عدم اليقين

وأشارت رئيسة منظمة التجارة العالمية ، إلى أن حالة عدم اليقين عالميًا تقلص بالفعل نمو التجارة ، لكن ذلك سيتفاقم ‏نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط.‏

ومضت تقول “هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد ‏يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي ، يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه ‏يتسبب في حالة عدم اليقين هذه ، إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق”.‏

التجارة العالمية تخفض تزقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية

وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي ، توقعاتها لنمو تجارة ‏السلع العالمية هذا العام إلى النصف ، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار ‏الفائدة ، وبطء نمو الاقتصاد الصيني ، والحرب في أوكرانيا.‏

نمو حجم تجارة البضائع 0.8%

وقالت منظمة التجارة العالمية ، إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8% فقط عام ‏‏2023 ، مقارنة مع تقديراتها في أبريل التي بلغت 1.7%.‏

وبالنسبة لعام 2024 ، قالت إن نمو تجارة السلع ، قد يسجل 3.3% دون تغيير تقريبا ‏عن تقديراتها في أبريل التي بلغت 3.2%.‏