أسعار النفط تقفز 6% وخام برنت يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 7.2%

دبي - احمد فتحي في السبت 14 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - سكاي نيوز _ قفزت أسعار النفط بنحو ستة بالمئة الجمعة، وحقق خام برنت أعلى مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.

تسوية العقود

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 4.89 دولار أو 5.69 بالمئة إلى 90.89 دولار للبرميل عند التسوية، وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 7.2 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ فبراير.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أفضل أداء يومي منذ الثالث من أبريل الماضي بواقع 4.78 دولار أو 5.77 بالمئة لتبلغ 87.69 دولار للبرميل عند التسوية، وأسبوعيا قفزت عقود خام نايمكس بنحو 5.6 بالمئة للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أبريل.

ولم يكن للأحداث في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، فإسرائيل ليست منتجا كبيرا للنفط. ومع ذلك، يقوم المستثمرون ومراقبو السوق بتقييم كيفية تصعيد الأمر وما قد يعنيه بالنسبة للإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.