نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يحسم قائمته النهائية لانتخابات الأهلي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الخطيب مجددًا لانتخابات النادي الأهلي بالقائمة الجديدة

قائمة قوية تضم أسماء بارزة من رموز القلعة الحمراء

في خطوة حاسمة على طريق انتخابات النادي الأهلي المقبلة، أنهى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي، تشكيل قائمته الانتخابية التي يخوض بها سباق انتخابات أكتوبر 2025، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية في مستقبل القلعة الحمراء.

محمود الخطيب يترشح على مقعد الرئيس

أكدت المصادر أن الخطيب قرر الاستمرار في قيادة الأهلي لفترة جديدة عبر الترشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة، مستندًا إلى خبرته الطويلة وإنجازاته الكبيرة التي حققها النادي خلال ولايته السابقة سواء على المستوى المحلي أو القاري، بالإضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية والاستثمار في النادي.

ياسين منصور نائبًا للرئيس

وشهدت القائمة تواجد رجل الأعمال المعروف ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، وهو اسم له ثقل اقتصادي وإداري، الأمر الذي يعزز من قوة القائمة من الناحية الاستثمارية، خاصة في ظل توجه النادي نحو تعزيز موارده المالية ومواصلة خطط التطوير.

خالد مرتجي أمينًا للصندوق

كما ضمت القائمة استمرار خالد مرتجي في موقعه كـ أمين صندوق النادي، بعد أن لعب دورًا محوريًا في الإدارة المالية خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في ضبط الميزانيات ودعم الموارد عبر عقود رعاية واستثمارات ناجحة.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن

وجاءت الأسماء النهائية لأعضاء مجلس الإدارة فوق السن كالتالي:

سيد عبد الحفيظ: نجم الأهلي السابق والمدير الرياضي السابق للفريق الأول.

محمد الجارحي: رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الإدارة الحالي.

أحمد حسام عوض: أحد الوجوه الشابة التي أثبتت كفاءة إدارية.

محمد الدماطي: الذي ساهم في ملفات التسويق والرعاية بالنادي.

حازم هلال: بخبراته المتنوعة في الإدارة.

طارق قنديل: المعروف بنشاطه في الملفات الاجتماعية والخدمية.



شباب الأهلي في القائمة تحت السن

أما على صعيد الشباب، فقد شملت القائمة كلًا من:

هشام جمال.

مي عاطف.



ليكون بذلك هناك تمثيل قوي للشباب والمرأة في قائمة الخطيب، في انعكاس واضح لتوجه إدارة الأهلي نحو دعم الكوادر الشابة وتمكين المرأة داخل النادي.

الجدول الزمني لانتخابات الأهلي 2025

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة يوم السبت الماضي، على أن يستمر حتى الجمعة 3 أكتوبر 2025. بينما حددت إدارة النادي موعد إجراء الانتخابات في يومي 30 و31 أكتوبر 2025، لتحديد القيادة الجديدة للقلعة الحمراء خلال الدورة المقبلة.

أهمية الانتخابات المقبلة

تحظى انتخابات الأهلي المقبلة باهتمام خاص من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، نظرًا لما يمثله الأهلي من قيمة رياضية واجتماعية وثقافية في مصر والوطن العربي. وتأتي قائمة الخطيب لتؤكد استمرار مشروع التطوير الشامل الذي بدأ في ولايته السابقة، سواء على مستوى الفريق الأول لكرة القدم أو في مجال المنشآت والاستثمار الرياضي.